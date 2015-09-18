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Producție oprită
1,25 L, 2400 W
indicator pentru 1 ceaşcă
Metal lustruit
Capac cu balamale
Permiţând consumatorilor să fiarbă cantitatea de apă de care au nevoie şi economisind aşadar energie şi apă într-o proporţie de până la 66%, contribuind la un mediu mai sănătos.
Capac rabatabil şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare, evitând de asemenea contactul cu aburul.
Lampa roşie elegantă încorporată în comutatorul pornit/oprit indică dacă fierbătorul este pornit.
4.8
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
OKSM
18/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
wytrzymały jak mało który
To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4622/20 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4622/20 Czajnik
Annn
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4622/20 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4622/20 Czajnik
Użytkownik763893450
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4622/20 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4622/20 Czajnik