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Producție oprită
2 fante
Compact
Negru-argintiu
La exterior, prăjitorul de pâine este întotdeauna rece şi poate fi atins.
Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment.
Este uşor de curăţat datorită tăviţei de firimituri detaşabile.
4.4
din 5
11
Recenzii
82%
recomandă acest produs
luminita68
07/05/2019
România
excelent
il folosesc de peste 3 ani si nu am avut nicio problema cu el .E rezistent, painea este prajita bine. Ce mai, un produs de calitate !Recomand cu drag .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine
Dutu
07/05/2019
România
Un produs de calitate
Mic si compact, dar cu rezultate foarte bune in bucatarie. Prajeste painea foarte bine, uniform pe ambele fete. Tavita pentru firimituri este foarte utila. Recomand produsul deoarece poti praji painea cu diverse grade de intensitate, de la paine abia prajita pana la paine foarte prajita. Nu a dat rateuri nici odata.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/20 Prăjitor de pâine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/20 Prăjitor de pâine
Eleonora
07/05/2019
România
Practic
Este foarte bun, face ceea ce promite, il folosim de fiecare data cand avem nevoie, usor de curatat, desi il avem de peste 2 ani este impecabil, nu a obosit... recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine