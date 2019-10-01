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  • Sandvişuri gustoase preparate uşor
  • Sandvişuri gustoase preparate uşor
  • Sandvişuri gustoase preparate uşor
  • Sandvişuri gustoase preparate uşor
  • Sandvişuri gustoase preparate uşor
  • Sandvişuri gustoase preparate uşor

Producție oprită

Daily CollectionAparat pentru sandvişuri

HD2392/90

4.3
| (7) Recenzii | 86% recomandă acest produs

1 premiu

Sandvişuri gustoase preparate uşor
Sandvişuri perfect rumenite, în orice moment, cu acest aparat pentru sandvişuri cu temperatură şi putere înalte, cu plite de tăiere şi îmbinare, pentru a etanşa ingredientele în interior. Cel mai uşor de utilizat, cu sistemul de blocare uşoară şi cel mai simplu de depozitat, cu opţiunea de depozitare compactă verticală.
Vezi toate beneficiile

Cu sistem de blocare uşoară şi depozitare verticală

Sandvişuri gustoase preparate uşor

  • 820 W

  • Plită de tăiere şi îmbinare

Plitele pentru tăiere şi îmbinare închid ingredientele/caşcavalul în interiorul sandvişului

Plitele pentru tăiere şi îmbinare închid ingredientele/caşcavalul în interiorul sandvişului

Plitele pentru tăiere şi îmbinare asigură cuprinderea în interiorul sandvişurilor a ingredientelor şi a caşcavalului

Temperatură înaltă pentru un sandviş perfect prăjit

Temperatura înaltă prăjeşte uniform, pentru a obţine sandvişuri gustoase şi crocante.

Sistem uşor de blocare prin spăsare

Sistem uşor de blocare prin spăsare

Nu trebuie decât să împingi în jos pentru a închide şi bloca în siguranţă aparatul de sandvişuri.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_AWARD-1679687

Recenzii

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4.3

din 5

7

Recenzii

86%

recomandă acest produs

3
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu

Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač

Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

09/02/2018

Česká republika

Česká republika

Splnil očekávání.

Tento produkt byl vybrán na základě výsledků v testu v časpise D-test.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

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