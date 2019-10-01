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Producție oprită
820 W
Plită de tăiere şi îmbinare
Plitele pentru tăiere şi îmbinare asigură cuprinderea în interiorul sandvişurilor a ingredientelor şi a caşcavalului
Temperatura înaltă prăjeşte uniform, pentru a obţine sandvişuri gustoase şi crocante.
Nu trebuie decât să împingi în jos pentru a închide şi bloca în siguranţă aparatul de sandvişuri.
Premii
4.3
din 5
7
Recenzii
86%
recomandă acest produs
rad19
01/10/2019
Česká republika
Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu
Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
mateska
09/03/2019
Česká republika
výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač
Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
STEEB
09/02/2018
Česká republika
Splnil očekávání.
Tento produkt byl vybrán na základě výsledků v testu v časpise D-test.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač