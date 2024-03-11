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Aparat pentru sandvişuri

Producție oprită

Asistență

Aparat pentru sandvişuri

HD2383/22

Aparat pentru sandvişuri

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF fişier, 899.1 kB
  • 11 March 2024

Alegeţi ingredientele preferate şi preparaţi uşor sandvişuri gustoase!

  • PDF fişier
  • 19 January 2026

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