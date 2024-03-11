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Aparat pentru sandvişuri
Producție oprită
Asistență
HD2383/22
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User Manual Philips Sandwich maker
Alegeţi ingredientele preferate şi preparaţi uşor sandvişuri gustoase!
Iese fum din aparatul meu Philips de preparat sandvişuri sau panini
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