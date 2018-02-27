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Producție oprită
Abur 50 g/min.; jet de abur 210 g
Talpă SteamGlide Plus
Oprire automată de siguranţă
2600 Waţi
Vârful unic pentru abur al acestui fier de călcat de la Philips combină o orientare deosebită a vârfului tălpii şi fante pentru abur special alungite pentru a ajunge în cele mai mici şi greu accesibile zone, astfel încât obţii rezultate uluitoare.
Fierul de călcat de la Philips este conceput să poată fi manevrat cu uşurinţă peste îmbrăcăminte şi îţi permite să ajungi uşor chiar şi în zonele cele mai greu accesibile.
Fierul de călcat are o greutate optimă de 1,6 kg, ceea ce îl face uşor de poziţionat pe masa de călcat şi înapoi pe piciorul de sprijinire.
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Vanadese
27/02/2018
Polska
Świetne żelazko - polecam ten model lub nowszy
Zawsze używałam żelazek firmy Philips. Poprzednie moje żelazko było również modelem Azur - chciałam kupić identyczne, ale nie było już go w sprzedaży, więc kupiłam to. Jest tak samo fajne, jak poprzednie. W tamtym po 4 czy 5 latach użytkowania i lania niefiltrowanej wody kamień zapchał przepusty pary i żelazko mi wybuchło, poszły iskry itp. przy prasowaniu. Do tego używam więc wody destylowanej i wydaje mi się, że jest bardziej wydajne, jeśli chodzi o parę. Jest to ciężkie żelazko - nie ma się co oszukiwać - ale jestem przyzwyczajona, więc mi to nie przeszkadza. Szybko się nagrzewa, wyłącza się jak dłużej nie prasuję, świetnie rozprasowuje len dzięki dużemu wyrzutowi pary.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur GC4872/60 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur GC4872/60 Żelazko parowe