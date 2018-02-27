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  • Proiectat pentru perfecţiune
  • Proiectat pentru perfecţiune
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  • Proiectat pentru perfecţiune

Producție oprită

AzurFier de călcat cu abur

GC4872/60

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Proiectat pentru perfecţiune
Noul Azur este disponibil cu funcţia unică Ionic Deepsteam, oferindu-vă cele mai bune rezultate pe cute dificile, precum cele de pe bumbac sau lână. În combinaţie cu greutatea optimizată şi designul, acest fier de călcat este conceput pur şi simplu pentru rezultatele perfecte.
Vezi toate beneficiile

Cu Ionic Deepsteam

Proiectat pentru perfecţiune

  • Abur 50 g/min.; jet de abur 210 g

  • Talpă SteamGlide Plus

  • Oprire automată de siguranţă

  • 2600 Waţi

Vârful unic de eliberare a aburului îţi oferă abur în zonele greu accesibile

Vârful unic pentru abur al acestui fier de călcat de la Philips combină o orientare deosebită a vârfului tălpii şi fante pentru abur special alungite pentru a ajunge în cele mai mici şi greu accesibile zone, astfel încât obţii rezultate uluitoare.

Design optim pentru manevrarea uşoară a fierului de călcat peste îmbrăcăminte

Fierul de călcat de la Philips este conceput să poată fi manevrat cu uşurinţă peste îmbrăcăminte şi îţi permite să ajungi uşor chiar şi în zonele cele mai greu accesibile.

Fier de călcat uşor de manevrat pe masa de călcat

Fierul de călcat are o greutate optimă de 1,6 kg, ceea ce îl face uşor de poziţionat pe masa de călcat şi înapoi pe piciorul de sprijinire.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Premii

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

27/02/2018

Polska

Polska

Świetne żelazko - polecam ten model lub nowszy

Zawsze używałam żelazek firmy Philips. Poprzednie moje żelazko było również modelem Azur - chciałam kupić identyczne, ale nie było już go w sprzedaży, więc kupiłam to. Jest tak samo fajne, jak poprzednie. W tamtym po 4 czy 5 latach użytkowania i lania niefiltrowanej wody kamień zapchał przepusty pary i żelazko mi wybuchło, poszły iskry itp. przy prasowaniu. Do tego używam więc wody destylowanej i wydaje mi się, że jest bardziej wydajne, jeśli chodzi o parę. Jest to ciężkie żelazko - nie ma się co oszukiwać - ale jestem przyzwyczajona, więc mi to nie przeszkadza. Szybko się nagrzewa, wyłącza się jak dłużej nie prasuję, świetnie rozprasowuje len dzięki dużemu wyrzutowi pary.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur GC4872/60 Żelazko parowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur GC4872/60 Żelazko parowe

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