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Azur Fier de călcat cu abur

Producție oprită

Asistență

AzurFier de călcat cu abur

GC4872/60

Azur Fier de călcat cu abur

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fişier, 6.6 MB
  • 16 March 2024

Quick start guide Philips Azur Steam iron

  • PDF fişier, 7.1 MB
  • 17 March 2024

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