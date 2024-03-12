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Azur Fier de călcat cu abur

Producție oprită

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AzurFier de călcat cu abur

GC4720

Azur Fier de călcat cu abur

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fişier, 1.2 MB
  • 12 March 2024

Călcarea este plăcută şi fără efort cu ajutorul tălpii speciale SteamGlide. Jetul de abur puternic şi alunecarea lină simplifică îndepărtarea cutelor, iar rezultatele sunt excelente.

  • PDF fişier
  • 31 March 2024

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