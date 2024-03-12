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Azur Fier de călcat cu abur
Producție oprită
Asistență
GC4720
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User Manual Philips Azur Steam iron
Călcarea este plăcută şi fără efort cu ajutorul tălpii speciale SteamGlide. Jetul de abur puternic şi alunecarea lină simplifică îndepărtarea cutelor, iar rezultatele sunt excelente.
Toate (2)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ talpa fierului de călcat cu abur/fierului de călcat uscat Philips
Pahar de umplere
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu îndepărtează cutele
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