Echilibrul perfect între alunecare şi întindere

Pentru a beneficia de cele mai bune rezultate aveţi nevoie de o talpă care să deţină echilibrul perfect între alunecare şi întindere. Acest lucru este oferit de SteamGlide PLUS graţie zonei sale de alunecare uşoară şi a zonei de întindere perfectă.