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GC4720
Oprire automată
Pentru a beneficia de cele mai bune rezultate aveţi nevoie de o talpă care să deţină echilibrul perfect între alunecare şi întindere. Acest lucru este oferit de SteamGlide PLUS graţie zonei sale de alunecare uşoară şi a zonei de întindere perfectă.
2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.
Fierul de călcat Philips cu flux de abur continuu de până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
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