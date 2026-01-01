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Informații de legalitate

  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3631
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3631
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Producție oprită

GC3631/02

GC3631/02

1 premiu

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Sistemul anti-picurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Sistemul anti-picurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Sistemul anti-picurare al fierului tău de călcat cu abur Philips îţi permite să calci materiale delicate la temperaturi scăzute fără a trebui să îţi faci griji în privinţa petelor provocate de picături de apă.

Economisire automată a energiei

Economisire automată a energiei

Economisirea automată a energiei, caracteristica inovatoare a fierului de călcat Philips, te asigură că vei obţine 100% putere a aburului pentru îndepărtarea completă a cutelor. În acelaşi timp, economiseşte automat din energia consumată, deoarece reduce aburul în plus.

Mâner moale pentru comoditate de durată în timpul călcării

Mânerul moale al acestui fier de călcat Philips permite utilizarea comodă chiar şi în timpul sesiunilor de călcat mai lungi.

Specificaţii tehnice

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