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Producție oprită
GC3631/02
Sistemul anti-picurare al fierului tău de călcat cu abur Philips îţi permite să calci materiale delicate la temperaturi scăzute fără a trebui să îţi faci griji în privinţa petelor provocate de picături de apă.
Economisirea automată a energiei, caracteristica inovatoare a fierului de călcat Philips, te asigură că vei obţine 100% putere a aburului pentru îndepărtarea completă a cutelor. În acelaşi timp, economiseşte automat din energia consumată, deoarece reduce aburul în plus.
Mânerul moale al acestui fier de călcat Philips permite utilizarea comodă chiar şi în timpul sesiunilor de călcat mai lungi.
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