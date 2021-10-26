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Producție oprită
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
26/10/2021
Україна
Має усі необхідні функції.
Має усі необхідні функції. Зручно тримати в руці, легка для жіночої руки. Не пригорає! Використовуємо вже 10 років! РЕКОМЕНДУЮ! :)
Avantaje
Має усі необхідні функції, легка, зручна, надійна.
Dezavantaje
немає
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC3111/02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC3111/02