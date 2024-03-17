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PowerLife Plus Fier de călcat cu abur

Producție oprită

Asistență

PowerLife PlusFier de călcat cu abur

GC2980/70

PowerLife Plus Fier de călcat cu abur

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Plus Steam iron GC2980/70 - English (US)

  • PDF fişier, 1.1 MB
  • 17 March 2024

User Manual Philips PowerLife Plus Steam iron

  • PDF fişier, 2.1 MB
  • 12 March 2024

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