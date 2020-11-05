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Producție oprită
Abur 35 g/min.; jet de abur 110 g
Talpă SteamGlide
Anticalcar
2200 Waţi
Acest fier de călcat se încălzeşte rapid şi rămâne la temperatură constantă pe parcursul călcării, uşurând netezirea cutelor.
Jet de abur continuu până la 35 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.
Jet de abur de până la 110 g pentru îndepărtarea rapidă a celor mai persistente cute.
Premii
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
05/11/2020
Україна
Задоволений покупкою
Відпрацював більше 3 років, почала пропускати кришка де заливається вода, якщо перевернути праску. Але свій строк відпрацював на 5 з 5, на всі 100%. Дружина спробувала почистити підошву сіллю (побачила десь таку пораду в інтернеті) чим її і дещо зіпсула, та прасувати можна всеодно. Десь після 3 років експлуатації почав всередині скреготати (контакти окислились) почистив в середині від грибка/цвилі, ізопропиловим спиртом, зачистив контакти, і все ок, знову до роботи готовий ).
Avantaje
Якість
Dezavantaje
Все ок
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска
Petro
31/12/2017
Україна
Рекомендую всім не "розбалованим" господаркам
У прасці є все те, що має бути: подавання пари, плавне регулювання температури зі зрозумілими написами, оптимальна вага, добре ковзання, капля-стоп, видалення накипу (щоправда, цю функцію ми ще не тестували), швидкий нагрів, потужність така, яку витримують електромережі. Звісно, сучасні праски оздоблюються й іншими характеристиками, але ж вони й коштують у кілька разів більше. А тут, я вважаю, є все, що потрібно. Користуватись можуть і жінки, і чоловіки
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска