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  • Construit pentru a funcţiona zi după zi
  • Construit pentru a funcţiona zi după zi
  • Construit pentru a funcţiona zi după zi
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  • Construit pentru a funcţiona zi după zi
  • Construit pentru a funcţiona zi după zi

Producție oprită

PowerLife PlusFier de călcat cu abur

GC2980/70

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Construit pentru a funcţiona zi după zi
Fierul de călcat cu abur Philips PowerLife Plus oferă rezultate excelente zi de zi şi nu te dezamăgeşte niciodată, cu noua sa talpă SteamGlide, debit constant ridicat de abur, funcţie de detartrare uşor de utilizat pentru abur de lungă durată şi cotieră foarte stabilă.
Vezi toate beneficiile

Construit pentru a funcţiona zi după zi

  • Abur 35 g/min.; jet de abur 110 g

  • Talpă SteamGlide

  • Anticalcar

  • 2200 Waţi

Abur puternic pentru un călcat rapid

Abur puternic pentru un călcat rapid

Acest fier de călcat se încălzeşte rapid şi rămâne la temperatură constantă pe parcursul călcării, uşurând netezirea cutelor.

Jet de abur continuu max 35 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Jet de abur continuu max 35 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Jet de abur continuu până la 35 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.

Jet de abur de până la 110 g, pentru cele mai încăpăţânate cute

Jet de abur de până la 110 g, pentru cele mai încăpăţânate cute

Jet de abur de până la 110 g pentru îndepărtarea rapidă a celor mai persistente cute.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Задоволений покупкою

Відпрацював більше 3 років, почала пропускати кришка де заливається вода, якщо перевернути праску. Але свій строк відпрацював на 5 з 5, на всі 100%. Дружина спробувала почистити підошву сіллю (побачила десь таку пораду в інтернеті) чим її і дещо зіпсула, та прасувати можна всеодно. Десь після 3 років експлуатації почав всередині скреготати (контакти окислились) почистив в середині від грибка/цвилі, ізопропиловим спиртом, зачистив контакти, і все ок, знову до роботи готовий ).

Avantaje

Якість

Dezavantaje

Все ок

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

31/12/2017

Україна

Україна

Рекомендую всім не "розбалованим" господаркам

У прасці є все те, що має бути: подавання пари, плавне регулювання температури зі зрозумілими написами, оптимальна вага, добре ковзання, капля-стоп, видалення накипу (щоправда, цю функцію ми ще не тестували), швидкий нагрів, потужність така, яку витримують електромережі. Звісно, сучасні праски оздоблюються й іншими характеристиками, але ж вони й коштують у кілька разів більше. А тут, я вважаю, є все, що потрібно. Користуватись можуть і жінки, і чоловіки

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

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