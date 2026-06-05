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Umidificator Seria 2000 Filtru de umidificare

Producție oprită

Asistență

Umidificator Seria 2000Filtru de umidificare

FY2402/30

Umidificator Seria 2000 Filtru de umidificare

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Filtrul de umidificare Philips original se potriveşte perfect în dispozitivul tău, pentru a asigura o performanţă constantă ridicată. Utilizează tehnologia NanoCloud pentru a emite particule invizibile pentru a umidifica aerul, răspândind cu până la 99 % mai puţine bacterii (1)

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  • 5 June 2026