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Informații de legalitate
Umidificator Seria 2000 Filtru de umidificare
Producție oprită
Asistență
FY2402/30
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Filtrul de umidificare Philips original se potriveşte perfect în dispozitivul tău, pentru a asigura o performanţă constantă ridicată. Utilizează tehnologia NanoCloud pentru a emite particule invizibile pentru a umidifica aerul, răspândind cu până la 99 % mai puţine bacterii (1)