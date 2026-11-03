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Producție oprită
FY2402/30
Filtru de umidificare original pentru seria 2000
Filtrul de umidificare Philips original se potriveşte perfect în dispozitivul tău, pentru a asigura o performanţă constantă ridicată. Utilizează tehnologia NanoCloud pentru a emite particule invizibile pentru a umidifica aerul, răspândind cu până la 99 % mai puţine bacterii (1)
Compatibil cu seria 2000
În cutie: 1 filtru
Durată de viaţă de 6 luni
Filtru Philips original
Filtre de schimb pentru umidificatoarele Philips seria 2000: HU4816. Modelul umidificatorului este indicat în partea de jos a dispozitivului.
Filtrele oferă o performanţă optimă timp de până la 6 luni (1), reducând dificultăţile şi costurile
Filtrul Philips original este conceput pentru a se potrivi perfect în aparatul tău. Foloseşte întotdeauna filtrul Philips pentru performanţe optime.
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Recenzii
(1) Medie calculată. Durata de viaţă a filtrului depinde de calitatea şi utilizarea aerului.
(2) În comparaţie cu modulele standard ale unui umidificator cu ultrasunete care nu includ tehnologii suplimentare pentru a reduce răspândirea bacteriilor, conform testării într-un laborator independent