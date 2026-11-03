Filtru de umidificare original pentru seria 2000

Filtrul de umidificare Philips original se potriveşte perfect în dispozitivul tău, pentru a asigura o performanţă constantă ridicată. Utilizează tehnologia NanoCloud pentru a emite particule invizibile pentru a umidifica aerul, răspândind cu până la 99 % mai puţine bacterii (1)