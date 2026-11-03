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  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402

Producție oprită

Umidificator Seria 2000Filtru de umidificare

FY2402/30

Filtru de umidificare original pentru seria 2000

Filtrul de umidificare Philips original se potriveşte perfect în dispozitivul tău, pentru a asigura o performanţă constantă ridicată. Utilizează tehnologia NanoCloud pentru a emite particule invizibile pentru a umidifica aerul, răspândind cu până la 99 % mai puţine bacterii (1)

Vezi toate beneficiile

Tehnologie NanoCloud cu umidificare igienică

Filtru de umidificare original pentru seria 2000

  • Compatibil cu seria 2000

  • În cutie: 1 filtru

  • Durată de viaţă de 6 luni

  • Filtru Philips original

Compatibil cu umidificatoarele Philips seria 2000

Compatibil cu umidificatoarele Philips seria 2000

Filtre de schimb pentru umidificatoarele Philips seria 2000: HU4816. Modelul umidificatorului este indicat în partea de jos a dispozitivului.

Durată de viaţă îndelungată de până la 6 luni

Durată de viaţă îndelungată de până la 6 luni

Filtrele oferă o performanţă optimă timp de până la 6 luni (1), reducând dificultăţile şi costurile

Filtru Philips original pentru performanţă optimă

Filtru Philips original pentru performanţă optimă

Filtrul Philips original este conceput pentru a se potrivi perfect în aparatul tău. Foloseşte întotdeauna filtrul Philips pentru performanţe optime.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. (1) Medie calculată. Durata de viaţă a filtrului depinde de calitatea şi utilizarea aerului.

  2. (2) În comparaţie cu modulele standard ale unui umidificator cu ultrasunete care nu includ tehnologii suplimentare pentru a reduce răspândirea bacteriilor, conform testării într-un laborator independent