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Producție oprită
FX15/12
Megasunetul devine wireless
Transferă muzică wireless prin Bluetooth® de pe orice dispozitiv inteligent, cu tehnologie NFC pentru sincronizare instantanee. Un amplificator dublu oferă calitate mai bună a sunetului, iar puterea de ieşire totală RMS de 180 W oferă muzică puternică.
Bluetooth® şi NFC
Max. 180 W, Amplificator dual
0
Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.
4.1
din 5
7
Recenzii
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX15 Minisistem Hi-Fi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX15 Minisistem Hi-Fi
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX15 Miniwieża Hi-Fi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX15 Miniwieża Hi-Fi
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Cumpărător verificat
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX15 Hi-Fi minisystém
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX15 Hi-Fi minisystém