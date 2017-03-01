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Producție oprită

Minisistem Hi-Fi

FX15/12

4.1

| (7) Recenzii

Megasunetul devine wireless

Transferă muzică wireless prin Bluetooth® de pe orice dispozitiv inteligent, cu tehnologie NFC pentru sincronizare instantanee. Un amplificator dublu oferă calitate mai bună a sunetului, iar puterea de ieşire totală RMS de 180 W oferă muzică puternică.

Vezi toate beneficiile

Megasunetul devine wireless

  • Bluetooth® şi NFC

  • Max. 180 W, Amplificator dual

Conexiune pentru TV sau DVD player

0

Savurează muzica MP3 direct de pe dispozitive USB portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Specificaţii tehnice

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4.1

din 5

7

Recenzii

2
1

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX15 Minisistem Hi-Fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX15 Minisistem Hi-Fi

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX15 Miniwieża Hi-Fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX15 Miniwieża Hi-Fi

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX15 Hi-Fi minisystém

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX15 Hi-Fi minisystém

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