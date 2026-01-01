10 ore de muzică MP3-CD

MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.