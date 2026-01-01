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Minisistem Hi-Fi

FWM185/12

Ascultaţi melodiile MP3-CD preferate, cu un sunet impecabil

Bucuraţi-vă fără întrerupere de melodiile preferate în format CD/MP3/WMA, timp de 10 ore, cu ajutorul playerului FWM185. Extindeţi-vă orizontul muzical, ascultând melodiile preferate de acasă, pe playerul dvs. portabil - cu USB Direct şi intrarea de MP3 player.

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cu redare USB Direct

Ascultaţi melodiile MP3-CD preferate, cu un sunet impecabil

  • Redare MP3-CD

  • USB Direct

Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic

Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic

10 ore de muzică MP3-CD

10 ore de muzică MP3-CD

MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Tuner AM/FM pentru divertisment la radio

Tuner AM/FM pentru divertisment la radio

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