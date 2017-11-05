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  • Standard Product Photo Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09
  • Standard Product Photo Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8720/09

Producție oprită

FC8720/09

FC8720/09

3.7

| (3) Recenzii

1 premiu

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Tehnologie AirflowMax revoluţionară pentru performanţă extremă

Tehnologie AirflowMax revoluţionară pentru performanţă extremă

Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de aer, permiţând desfacerea uniformă a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar şi pe măsură ce sacul se umple!

Motor eficient energetic pentru rezultate puternice

Motor eficient energetic pentru rezultate puternice

Motorul eficient energetic a fost perfecţionat, pentru a folosi mai puţină energie astfel încât să genereze un debit de aer mai mare.

Capacitate sac de praf 5 l pentru o curăţare mai îndelungată

Capacitate sac de praf 5 l pentru o curăţare mai îndelungată

Compartimentul de praf de 5 l special conceput îţi permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curăţare mai îndelungată.

Specificaţii tehnice

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Premii

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3.7

din 5

3

Recenzii

4
3
2

05/11/2017

Polska

Polska

Świetny odkurzacz za nieiwelkie pieniądze.

Po włączeniu wrażenie jakby odkurzacz nie był włączony, sam silnik należy do bardzo cichych, sam proces odkurzania ma więcej hałasu. Funkcjonalny, poręczny, zgrabny z kompletem szczotek, ssawek itp - jedny słowem - rekomendacja.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

19/03/2015

Polska

Polska

doskonały do płaskich powierzchni

Doskonały produkt. Duża siła ssania. Przydatne końcówki. Gorąco polecam !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

24/03/2017

Polska

Polska

Kompletna tragedia

Odkurzacz jest drogi i można powiedzieć że nawet innowacyjny, szczególnie oświetlenie w końcówce do odkurzania, gdyby oczywiście działał. Po miesiącu od zakupu przestał działać pilon zdalnego sterowania – po 10 minutach od uruchomienia odkurzacza nie można było go ani wyłączyć ani zmienić mocy odkurzania. Odkurzacz trafił do autoryzowanego serwisu. Wymieniono w nim całą elektronikę oraz rurę ze zdalnym sterowaniem w całości. Dziś przywiozłem go z serwisu /po 2 tygodniach – tyle trwała napraw/ I odkurzacz dalej nie działa. Tym razem nie działa funkcja automatycznej pauzy w przypadku braku aktywności. Tragedia. Zamierzam starać się o zwrot zapłaconej kwoty.

Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy

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