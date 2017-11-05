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Producție oprită
FC8720/09
Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de aer, permiţând desfacerea uniformă a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar şi pe măsură ce sacul se umple!
Motorul eficient energetic a fost perfecţionat, pentru a folosi mai puţină energie astfel încât să genereze un debit de aer mai mare.
Compartimentul de praf de 5 l special conceput îţi permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curăţare mai îndelungată.
Premii
3.7
din 5
3
Recenzii
gelson
05/11/2017
Polska
Świetny odkurzacz za nieiwelkie pieniądze.
Po włączeniu wrażenie jakby odkurzacz nie był włączony, sam silnik należy do bardzo cichych, sam proces odkurzania ma więcej hałasu. Funkcjonalny, poręczny, zgrabny z kompletem szczotek, ssawek itp - jedny słowem - rekomendacja.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy
Maniak
19/03/2015
Polska
doskonały do płaskich powierzchni
Doskonały produkt. Duża siła ssania. Przydatne końcówki. Gorąco polecam !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy
Adam00000
24/03/2017
Polska
Kompletna tragedia
Odkurzacz jest drogi i można powiedzieć że nawet innowacyjny, szczególnie oświetlenie w końcówce do odkurzania, gdyby oczywiście działał. Po miesiącu od zakupu przestał działać pilon zdalnego sterowania – po 10 minutach od uruchomienia odkurzacza nie można było go ani wyłączyć ani zmienić mocy odkurzania. Odkurzacz trafił do autoryzowanego serwisu. Wymieniono w nim całą elektronikę oraz rurę ze zdalnym sterowaniem w całości. Dziś przywiozłem go z serwisu /po 2 tygodniach – tyle trwała napraw/ I odkurzacz dalej nie działa. Tym razem nie działa funkcja automatycznej pauzy w przypadku braku aktywności. Tragedia. Zamierzam starać się o zwrot zapłaconej kwoty.
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC8720/09 Odkurzacz workowy