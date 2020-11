Cutie de plastic rezistentă şi igienică

Cutia personalizată are o partiţie pentru depozitarea furtunului şi o tavă pentru a depozita duza, tubul şi accesoriile deasupra aspiratorului. Alte obiecte pentru curăţare cum ar fi cârpe, pulverizatoare etc. pot fi, de asemenea, stocate aici. Cutia are un capac plat pentru a putea aşeza şi alte obiecte deasupra ei