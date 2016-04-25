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Producție oprită

Microsistem muzical

BTM2335/12

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

Ascultă-ţi melodiile de pe smartphone, transmite biblioteca de muzică prin Bluetooth şi redă MP3-CD-uri pe acest sistem muzical Philips compact, multifuncţional. Încarcă-ţi toate dispozitivele inteligente, de la smartphone-uri la tablete, cu portul de încărcare USB încorporat.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

  • 30 W

  • Bluetooth®

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Putere de ieşire maximă 30 W

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

25/04/2016

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Perfekcja

Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2335 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2335 Mikrowieża

16/12/2017

România

România

Updateuri varza.

Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2335 Microsistem muzical

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2335 Microsistem muzical

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