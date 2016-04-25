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Producție oprită
Relaxaţi-vă pe muzică excelentă
Ascultă-ţi melodiile de pe smartphone, transmite biblioteca de muzică prin Bluetooth şi redă MP3-CD-uri pe acest sistem muzical Philips compact, multifuncţional. Încarcă-ţi toate dispozitivele inteligente, de la smartphone-uri la tablete, cu portul de încărcare USB încorporat.
30 W
Bluetooth®
Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
stomil
25/04/2016
Polska
Cumpărător verificat
Perfekcja
Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2335 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2335 Mikrowieża
UtilizatorGL
16/12/2017
România
Updateuri varza.
Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2335 Microsistem muzical
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2335 Microsistem muzical