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Performanţă puternică, strălucire desăvârşită
Uscătorul de păr Philips DryCare Pro AC are un nou motor c.a. care atinge până la 105 km/h viteză a aerului, pentru rezultate rapide şi profesionale. Având de 4 ori mai mulţi ioni decât alte modele Philips, rezultatul este un păr mai strălucitor şi mai frumos.
2300 W
Motor CA
105 km/h
Oferă părului tău un tratament intensiv cu ioni. Acest uscător de păr emite de 4 ori mai mulţi ioni încărcaţi negativ decât alte uscătoare de păr Philips. Rezultatul este un păr extrem de strălucitor şi drept. Lasă-l să strălucească!
Orificiul de 7 mm pentru duză concentrează fluxul de aer pentru coafare de precizie pe zone specifice. Accesoriul ideal pentru periere în timpul uscării şi al coafării.
O funcţie profesională obligatorie, acest buton nou cu apăsare şi eliberare de jet rece nu trebuie să fie apăsat constant pentru a fi utilizat. Acesta asigură un flux intens de aer rece pentru fixarea coafurii, după aranjare.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.9
din 5
140
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Liudmila
24/05/2019
România
Foarte bun
Uscare rapida, usurinta in utilizare, raport foarte bun calitate / pret
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD177/00 Uscător de păr Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD177/00 Uscător de păr Pro
Vascan
28/08/2018
România
RECOMAND
Raport calitate - pret, excelent ! Recomand cu incredere!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro
LaurentiuCojo
06/07/2018
România
Un produs foarte bun pe care il recomand !
Am mai avut un produs identic pentru o perioada buna de timp si l-am uitat intr-o pensiune la munte. Mi-am luat acelasi produs fiindca este chiar eficient si bun.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro