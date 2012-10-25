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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ1880/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Savuraţi sunete moderne redate cu stil

Philips CD Soundmachine va elibera melodiile digitale preferate de pe playerul muzical portabil şi vă permite să vă bucuraţi de acestea cu un sunet puternic - oricând, oriunde. Dotat cu USB Direct şi înregistrare digitală MP3 cu 1 atingere - nu necesită PC.

Vezi toate beneficiile

Savuraţi sunete moderne redate cu stil

  • 5 W

  • Convertire CD

  • Acord digital

Convertire CD pentru înregistrare digitală MP3, cu o singură apăsare

Convertire CD pentru înregistrare digitală MP3, cu o singură apăsare

Conectaţi dispozitivul USB de stocare în masă la portul USB de la sistemul audio Philips şi începeţi înregistrarea muzicii dvs. preferate de pe CD-uri pe dispozitivul USB sau player-ul MP3 - printr-o simplă atingere şi fără a avea nevoie de un computer.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

25/10/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd

Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1880 Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1880 Bumbox CD

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