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Producție oprită
Savuraţi sunete moderne redate cu stil
Philips CD Soundmachine va elibera melodiile digitale preferate de pe playerul muzical portabil şi vă permite să vă bucuraţi de acestea cu un sunet puternic - oricând, oriunde. Dotat cu USB Direct şi înregistrare digitală MP3 cu 1 atingere - nu necesită PC.
5 W
Convertire CD
Acord digital
Conectaţi dispozitivul USB de stocare în masă la portul USB de la sistemul audio Philips şi începeţi înregistrarea muzicii dvs. preferate de pe CD-uri pe dispozitivul USB sau player-ul MP3 - printr-o simplă atingere şi fără a avea nevoie de un computer.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Paweł12344677
25/10/2012
Polska
Doskonały wygląd
Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1880 Bumbox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1880 Bumbox CD