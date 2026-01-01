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AZ1037/12
All-in-one, muzică în format MP3 cu bas profund
Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu AZ1037, un sistem suplu şi elegant, veţi putea asculta muzica favorită, beneficiind de un bas profund şi de funcţii utile şi accesibile.
MP3
casetă
MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
Tuner stereo FM/MW (AM)
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