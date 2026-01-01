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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ1037/12

All-in-one, muzică în format MP3 cu bas profund

Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu AZ1037, un sistem suplu şi elegant, veţi putea asculta muzica favorită, beneficiind de un bas profund şi de funcţii utile şi accesibile.

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All-in-one, muzică în format MP3 cu bas profund

  • MP3

  • casetă

MP3-CD semnifică faptul că formatul MP3 este redat ca un CD normal.

MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Tuner stereo FM/MW (AM)

Casetofon cu oprire automată

Casetofon cu oprire automată

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