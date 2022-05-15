Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Savuraţi muzica oriunde mergeţi
Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact şi elegant, veţi putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.
CD
Casetă
Philips este cunoscut pentru crearea de produse compatibile cu numeroase discuri disponibile pe piaţă. Acest sistem audio vă permite să vă bucuraţi de muzica de pe CD, CD-R şi CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul dvs. audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât şi discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice player audio de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi reînregistrate de mai multe ori şi pot fi redate doar de playerele CD audio compatibile.
0
Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieşiţi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceţi este să selectaţi unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savuraţi experienţa muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porniţi playerul.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
MogućiKupac
15/05/2022
Hrvatska
Zanimanje za univerzalno i zabavu!
Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.
Avantaje
Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.
Dezavantaje
Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1027 CD Soundmachine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1027 CD Soundmachine