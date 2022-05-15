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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ1027/12

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact şi elegant, veţi putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.

Vezi toate beneficiile

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

  • CD

  • Casetă

Redaţi CD-uri, CD-R şi CD-RW

Redaţi CD-uri, CD-R şi CD-RW

Philips este cunoscut pentru crearea de produse compatibile cu numeroase discuri disponibile pe piaţă. Acest sistem audio vă permite să vă bucuraţi de muzica de pe CD, CD-R şi CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul dvs. audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât şi discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice player audio de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi reînregistrate de mai multe ori şi pot fi redate doar de playerele CD audio compatibile.

Casetofon cu oprire automată

Casetofon cu oprire automată

0

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieşiţi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceţi este să selectaţi unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savuraţi experienţa muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porniţi playerul.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

15/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zanimanje za univerzalno i zabavu!

Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.

Avantaje

Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.

Dezavantaje

Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1027 CD Soundmachine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1027 CD Soundmachine

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