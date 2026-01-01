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AX2400 Portable CD Player

AX2400/00

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ESP™ de 45 de secunde

Tehnologia Electronic Skip Protection este o funcţie utilă care redă muzica fără întreruperi chiar şi atunci când playerul CD este supus loviturilor sau trepidaţiilor în timp ce alergaţi sau vă deplasaţi. Echipamentele cu protecţie electronică împotriva întreruperilor au o memorie tampon electronică inteligentă care reglează automat atât propriul conţinut cât şi viteza de rotire a laserului pentru a garanta o redare fără întreruperi.

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Redă discuri CD, CD-R şi CD-RW

Philips este cunoscut pentru crearea de produse compatibile cu numeroase discuri disponibile pe piaţă. Acest sistem audio vă permite să vă bucuraţi de muzica de pe CD, CD-R şi CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul dvs. audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât şi discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice player audio de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi reînregistrate de mai multe ori şi pot fi redate doar de playerele CD audio compatibile.

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