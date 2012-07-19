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Producție oprită

boxă cu andocare cu Bluetooth®

AS351/12

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android

Această boxă cu andocare Philips AS351/12 redă cu stil un sunet superb. Conectaţi telefonul cu Android pentru redare şi încărcare sau încărcaţi al doilea dispozitiv prin USB. Boxa este oferită cu Songbird pentru o sincronizare uşoară între telefon şi calculator.

Vezi toate beneficiile

cu această boxă cu andocare

Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android

  • pentru Android

FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu/încărca telefonul Android

FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu/încărca telefonul Android

FlexiDock de la Philips este perfect pentru telefoanele cu Android. Modelul său unic andochează inteligent majoritatea telefoanelor cu Android - indiferent dacă mufa de conectare a telefonului este în partea inferioară, pe laterală sau în partea superioară. Această flexibilitate este deocamdată unică, adresându-se telefoanelor cu Android care sunt produse de diverşi producători şi care nu au o poziţie şi orientare standard pentru mufa de conectare micro USB. Staţia de andocare este reglabilă, pentru a ţine telefonul atât vertical, cât şi orizontal, permiţându-vă poziţionarea telefonului cu Android în centrul boxei.

Transfer de muzică prin Bluetooth de la dispozitivul cu Android

Transfer de muzică prin Bluetooth de la dispozitivul cu Android

Ascultaţi melodiile preferate la boxa care are un sunet minunat. Această boxă Philips cu andocare redă muzică de la dispozitivele dvs. cu Android prin Bluetooth. Descărcaţi aplicaţia DockStudio Philips gratuită şi Bluetooth-ul va fi pornit automat şi conectat când dispozitivul este andocat. Vă puteţi bucura de un sunet puternic şi uimitor, la un confort fără egal. Aproape nimic nu sună la fel de bine.

Încărcaţi al doilea dispozitiv mobil prin USB

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

19/07/2012

Polska

Polska

Sprzęt wart polecenia z uwagi na funkcjonalność i łatwość użytkowania.

Głośnik ze stacją dokującą to bardzo przydatne małe urządzenie, które może ułatwić życie niejednemu użytkownikowi. Philips AS351/12 to stacja dokująca, do której pasują doskonale urządzenia z systemem Android. W moim przypadku jest to smartfon, którego podłączam do stacji i już mogę korzystać z jej funkcjonalności. Generalnie głośnik wykonany jest solidnie, z dobrej jakości materiałów. Przydatną jego funkcją jest możliwość podłączenia zarówno do zasilania sieciowego, jak i korzystania z zasilania bateriami, dzięki czemu można zabierać stację w różne miejsca ze sobą. Stacja jest funkcjonalna. Dzięki oprogramowaniu Fidelio, które instalujemy w telefonie możemy korzystać m.in. z radia internetowego, odtwarzania muzyki bezpośrednio z telefonu, odtwarzania wideo z telefonu, czy też z zegara i wielofunkcyjnego budzika. Dzięki możliwości połączenia smartfona ze stacją poprzez Bluetooth można stację przenosić w różne miejsca w domu, co jest bardzo przydatne. Ja korzystałam z tej możliwości by móc w każdej chwili odtworzyć mojemu synkowi kołysanki wgrane do smartfona, a gdy już nie było to potrzebne szybko przełączyć sprzęt np. na radio internetowe. Obsługa sprzętu jest intuicyjna. Głośnik może umilić i ułatwić życie młodym mamom, które tak jak ja nie mają chwili na słuchanie muzyki, a dzięki stacji jest to możliwe, bo łatwo i szybko można ją włączyć. Mamy mogą zabrać stację ze sobą do wózka na spacer z dzieckiem lub umilić dziecku czas podczas zabawy w ogródku, gdy jest piękna pogoda. Istotna jest też możliwość jednoczesnego ładowania baterii telefonu podczas korzystania ze stacji. Jest to bardzo korzystna funkcja gdyż wiadomo, że smartfony bardzo szybko się rozładowują. Głośnik ze stacją dokującą Philips AS351/12 oceniam pozytywnie. Jest to sprzęt wart polecenia.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt o wielu dobrych funkcjach.

Produkt o wielu dobrych funkcjach. Szczególnie jako ładowarka Androida. Ładny wygląd.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

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