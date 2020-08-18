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Producție oprită

Radio cu ceas

AJ3226/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

Acest ceas elegant cu radio Philips, cu două alarme, vă ajută să vă începeţi ziua cu postul de radio preferat sau cu o alarmă delicată. Un cablu comod vă permite, de asemenea, să conectaţi plug-and-play sistemul dvs. muzical portabil chiar lângă pat.

Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă cu radioul sau cu alarma

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

  • Acord analogic FM/MW

  • Alarmă dublă

  • Ceas şi alarmă de siguranţă

  • Cablu pentru intrare audio încorporat

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setaţi soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.

Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră şi partenerul vă puteţi trezi la ore diferite

Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră şi partenerul vă puteţi trezi la ore diferite

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru trezirea dvs. şi a doua oră pentru trezirea partenerului.

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

18/08/2020

România

România

Cumpărător verificat

Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact

Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3226 Radio cu ceas

Data utilizării 2020-04-18

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3226 Radio cu ceas

Data utilizării 2020-04-18

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