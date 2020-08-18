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Producție oprită
Începeţi ziua aşa cum doriţi!
Acest ceas elegant cu radio Philips, cu două alarme, vă ajută să vă începeţi ziua cu postul de radio preferat sau cu o alarmă delicată. Un cablu comod vă permite, de asemenea, să conectaţi plug-and-play sistemul dvs. muzical portabil chiar lângă pat.
Acord analogic FM/MW
Alarmă dublă
Ceas şi alarmă de siguranţă
Cablu pentru intrare audio încorporat
Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setaţi soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.
Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru trezirea dvs. şi a doua oră pentru trezirea partenerului.
Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Alberts
18/08/2020
România
Cumpărător verificat
Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact
Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3226 Radio cu ceas
Data utilizării 2020-04-18
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3226 Radio cu ceas
Data utilizării 2020-04-18