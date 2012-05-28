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Producție oprită

Radio cu ceas

AJ3112/12

4.4

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

Acest ceas elegant cu radio Philips vă trezeşte la timp. Are un radio AM/FM încorporat, radio care vă oferă posibilitatea de a vă trezi cu emisiunea radio preferată sau cu alarma.

Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă cu radioul sau cu alarma

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

  • Design compact

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setaţi soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.

Tuner MW / FM

Tuner MW / FM

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

28/05/2012

Polska

Polska

Pozytywna ;)

Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Jestem zadowoliny

jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik

22/09/2013

Polska

Polska

jak coś jest do wszystkiego ...

intuincyjny w obsłudze, tylko najważniejsze funkcje - w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego ... chyba pierwszy elektroniczny zegar który umiałam ustawić nie naciskając wszystkiego na raz ;)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik

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