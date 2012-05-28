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Producție oprită
Începeţi ziua aşa cum doriţi!
Acest ceas elegant cu radio Philips vă trezeşte la timp. Are un radio AM/FM încorporat, radio care vă oferă posibilitatea de a vă trezi cu emisiunea radio preferată sau cu alarma.
Design compact
Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setaţi soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.
Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.
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4.4
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Marcin92
28/05/2012
Polska
Pozytywna ;)
Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik
Staniu3s
15/05/2012
Polska
Jestem zadowoliny
jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik
Rogalik85
22/09/2013
Polska
jak coś jest do wszystkiego ...
intuincyjny w obsłudze, tylko najważniejsze funkcje - w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego ... chyba pierwszy elektroniczny zegar który umiałam ustawić nie naciskając wszystkiego na raz ;)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3112 Radiobudzik