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Producție oprită
55PUT6401/12
Televizor LED ultrasubţire 4K dotat cu Android TV
Designul întâlneşte performanţa cu seria Philips 6400. Aşezată pe elemente de poziţie minimaliste, imaginea prinde viaţă cu 4K Ultra HD şi calitatea imaginii Pixel Plus Ultra HD. Cu Android TV, opţiunile de divertisment sunt practic nelimitate
139 cm (55")
LED TV 4K Ultra HD
Quad Core, 8 GB, extensibili
DVB-T/T2/C
Toate lucrările de artă au nevoie de propriul şevalet. Şi, ca toate lucrările de artă, noul tău televizor Philips trebuie afişat într-o manieră demnă. Dezvoltate special pentru acest model de către echipa noastră de design, aceste suporturi subţiri din aluminiu, tip cleşte sunt o adevărată continuare a construcţiei uşoare şi subţiri pentru această serie de televizoare.
Procesorul Philips Quad Core întâlneşte puterea Android pentru a-ţi oferi o experienţă de joc captivantă. Cu Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicaţii şi vei reda videoclipuri într-un mod extrem de rapid, de intuitiv şi de distractiv.
Jocurile în Cloud îţi oferă un catalog online vast de jocuri de înaltă calitate pentru fiecare vârstă, preferinţă şi nivel de joc. Doar alege un joc şi joacă-te pe televizor!
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2.8
din 5
4
Recenzii
Kasidi88
01/03/2022
България
Cumpărător verificat
Отличен
Подарих OneBlade за Коледа на съпруга си. Мога да кажа, че е изключително доволен както и аз. Вече е бръсне с удоволствие и желание. Няма ги обривите и пъпките както след бръснене с други самобръсначки. Всичко от което може да има нужда един мъж, за да бъде винаги гладко и безболезнено избръснат.
Avantaje
Бръсне перфектно
Dezavantaje
няма
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Data utilizării 2021-03-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Data utilizării 2021-03-01
Marek78
22/05/2017
Polska
Cumpărător verificat
Podliczając plusy i minusy polecam.
Po miesiącu użytkowania, mogę powiedzieć że telewizor wart jest uwagi. Plusy: android Tv , obraz żyleta, ambilight, szkoda, że tylko obejmuje lewą i prawą stronę, łatwość obsługi, w ciągu miesiąca telewizor nie zawiesił się ani jeden raz . Minusy : Android Tv wciąż wiele programów nie ma w google store ( co prawda można to obejść instalując z nieoficjalnych źródeł) ARC raz działa a raz nie (czysta loteria) i na koniec jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, w miejscach gdzie obudowa jest skręcana plastik nienaturalnie powyginany jakby ktoś przykręcał te śrubki na siłę.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Satn27
17/04/2017
România
Misa blocat in logo la deschidere nu mise mai porneste in tv
am cumparat doua si amandoua misau stricat prmul se deschidea si ramanea pornit 30 de secunde dupa se repornea si al doilea misa blocat in logo la deschidere nu sunt bune de nimic astept raspuns
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Reţine că s-ar putea ca aplicaţiile Amazon să nu fie întotdeauna disponibile în ţara ta (în prezent, aplicaţiile Amazon funcţionează numai în Regatul Unit, Germania, Austria).