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Producție oprită
50PFT6510/12
LED TV Full HD subţire cu Android™
Mai mult decât atractiv: televizorul FHD seria 6500 cu puterea Android. Începem cu procesorul Perfect Pixel HD pentru imagini strălucitoare; apoi adăugăm Ambilight, un design modern şi materiale autentice pentru a-ţi duce experienţa de vizionare la următorul nivel.
126 cm (50")
LED TV Full HD
Dual Core, 8 GB extensibili
DVB-T/T2/C
Bazându-ne pe moştenirea unei calităţi premiate, am adus calitatea imaginii de înaltă definiţie la un nivel superior. Philips Perfect Pixel HD oferă imagini line de o claritate fără egal. De la culori mai bogate şi mai vibrante cu tonuri de piele naturale, la negru mai intens şi alb mai strălucitor, fiecare detaliu este o bucurie pentru ochii tăi.
Dispunând de Android pe Smart TV, vei avea parte de un procesor rapid şi de o interfaţă simplu de utilizat. Aceasta este rampa ta de lansare spre conţinut infinit: de la Google Play™, la Netflix, la un browser de internet… şi multe altele. Meniul este simplu de navigat, cu legături directe la preferinţele tale.
Ai creat un cămin care este mai mult decât o casă, de ce n-ai alege un televizor care să fie cald şi îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de la Philips face ecranul mult mai larg - şi experienţa de vizionare mult mai captivantă - proiectând un halo de lumină din cele trei laturi ale ecranului televizorului pe peretele care-l înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante şi emoţiile depăşesc ecranul şi aduc în sufrageria ta o experienţă de vizionare extraordinară.
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2.6
din 5
26
Recenzii
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Părinţii trebuie să îşi monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D şi să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultă documentaţia dispozitivului.