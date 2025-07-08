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Producție oprită
50PFT5503/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Simplitatea îmbunătăţită vine acum pe ecranul mare. Philips 5500 oferă rezoluţie Full HD, sunet clar şi o experienţă excelentă de vizionare. Pur şi simplu îl conectezi şi poţi începe să vizionezi emisiuni, filme şi jocuri cu uşurinţă.
126 cm (50")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
4.4
din 5
26
Recenzii
87%
recomandă acest produs
Blabla2103
08/07/2025
România
Internet
Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?
Avantaje
Imagine ,claritate
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2023-07-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2023-07-07
Valtiro
22/03/2021
România
Dupa mai bine de un an de utilizare
Dupa mai bine de un an de utilizare, ma declar foarte multumit. Raportul pret/calitate - excelent!
Avantaje
raport pret/calitate
Dezavantaje
-
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2020-03-22
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2020-03-22
Pellady
28/10/2020
România
Foarte multumit
Am 2 ani de la achzitie. TV-ul functioneaza excelent, imagine full HD clara, nu am intalnit probleme. Folosesc TV-ul impreuna cu un TVbox android ceea ce face utilizarea lui foarte placuta.
Avantaje
Fiabilitate
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2018-10-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2018-10-28
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.