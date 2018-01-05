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Producție oprită
50PFK6510/12
LED TV Full HD subţire cu Android™
Mai mult decât atractiv: televizorul FHD seria 6500 cu puterea Android. Începem cu procesorul Perfect Pixel HD pentru imagini strălucitoare; apoi adăugăm Ambilight, un design modern şi materiale autentice pentru a-ţi duce experienţa de vizionare la următorul nivel.
126 cm (50")
LED TV Full HD
Dual Core, 8 GB extensibili
DVB-T/C/S/S2
Având Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicaţii şi vei juca în mod super rapid, super intuitiv şi super distractiv. Robotul Android eliberează puterea procesorului Dual Core pentru a-ţi termina sarcinile cu viteză şi uşurinţă.
Proiectat cu un aspect contemporan pentru a se potrivi decorului tău. Pentru că televizorul tău trebuie să fie la fel de frumos şi oprit şi pornit.
Micro Dimming Pro îmbunătăţeşte contrastul televizorului tău în funcţie de condiţiile de iluminat din mediul tău. Un senzor de lumină şi un software special analizează imaginea în 6400 de secţiuni diferite astfel încât să te poţi bucura de contrast şi calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experienţă vizuală realistă - indiferent dacă este zi sau noapte.
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4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
kriexpres
05/01/2018
Slovenija
Zmogljiv izdelek, dobra kakovost slike
Izdelek je kvaliteten in zmogljiv, hude težave je povzročala posodobitev programske opreme na televizorju in sicer odpoved delovanja daljinskega upravljalnika. Vse ostale karektaristike zelo dobre. Pohvala ekipi za philips support, Hiter odziv, takojšnja odprava napake (brisanje novih posodobitev), zelo dobra navodila.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 50PFK6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 50PFK6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Părinţii trebuie să îşi monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D şi să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultă documentaţia dispozitivului.