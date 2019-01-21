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Producție oprită
49PUS7803/12
Televizor LED Android TV ultrasubţire 4K UHD
Un design elegant cu materiale autentice. Savurează o rezoluţie 4K spectaculoasă pe televizorul ultrasubţire Philips 7800. Redă în flux emisiunea preferată la calitate îmbunătăţită a imaginii graţie procesorului nostru de imagine P5.
Televizor Ambilight de 123 cm (49")
Picture Performance Index 1700
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Micro Dimming Pro optimizează contrastul televizorului în funcţie de condiţiile de iluminare din mediul tău. Un senzor de lumină şi un software special analizează imaginea în 6400 de secţiuni diferite, astfel încât să beneficiezi de contrast şi calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experienţă vizuală realistă, indiferent dacă este zi sau noapte.
O rafală de vânt, o frunză care atinge pământul, zgomotul pneurilor la coborârea în viteză pe un drum şerpuit. Micile detalii aduc imaginea la viaţă. Tehnologia Philips de procesare a sunetului reuneşte aceste detalii, oferind o claritate fără compromisuri a sunetului. Auzi totul aşa cum a intenţionat regizorul, cu mixaj audio la nivel profesional care respectă conţinutul audio original şi îmbunătăţeşte sunetul când este cazul. Basul profund, dialogul clar şi precizia uimitoare sunt doar începutul.
Procesorul Philips Quad Core întâlneşte puterea Android pentru a-ţi oferi o experienţă de joc captivantă. Iar având Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicaţii şi vei juca în mod super rapid, super intuitiv şi super distractiv.
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4.6
din 5
21
Recenzii
90%
recomandă acest produs
krisztian77
21/01/2019
Magyarország
kitűnő képélmény!
5. hónapja használjuk a tv-t, s továbbra is nagyon tetszik! A képe nagyon szép, az Ambilght kifejezetten tetszik, élménnyé teszi a tévézést! Amióta a falra szereltük (nem tv állványon van) azóta az Ambilight még jobban kitűnik a használat közben, tényleg kifejezetten szép! ☺ Kikapcsolva is nagyon "dekoratív" a készülék a falon, elegáns, vékony, kecses. Valamint a hangvezérlése is kifejezetten pontos, nagyon megkönnyíti a használatot. Külön ötös a "klaviatúra" a távirányító hátoldalán! Talán csak a Smart része az ami kissé döcögős, néha csak lassabban, körülményesebben tudjuk használni, de alapvetően az elvárásainknak inkább megfelel.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
DallasCZ
10/05/2022
Česká republika
Televizor do domácnosti
Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.
Avantaje
Android, Ambilight
Dezavantaje
100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Data utilizării 2020-05-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Data utilizării 2020-05-10
jiriciza
18/11/2021
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Vysavač AKU, Televize
Mám několik výrobků od PHILIPS a jsem nadmíru spokojenej
Avantaje
Televize každý den , vysavač díky vnoučatům i několikrát za den. Veškkerá spokojenost
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7800 series 49PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Data utilizării 2019-11-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7800 series 49PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Data utilizării 2019-11-17
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Reţine că s-ar putea ca aplicaţiile Amazon să nu fie întotdeauna disponibile în ţara ta (în prezent, aplicaţiile Amazon funcţionează numai în Regatul Unit, Germania, Austria).
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Asistentul Google integrat va fi oferit ca actualizare de software pentru televizoarele Android din 2018.
Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.
Funcţionalitatea sa depinde de aplicaţiile ChromeCast încorporate şi de dispozitivele inteligente. Pentru mai multe detalii, vizitează paginile produselor cu ChromeCast încorporat.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.