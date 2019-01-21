ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector
  • Imagine primară
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector
  • Imagine primară

Producție oprită

7800 seriesAndroid TV LED 4K UHD ultrasubţire

49PUS7803/12

4.6

| (21) Recenzii | 90% recomandă acest produs

Televizor LED Android TV ultrasubţire 4K UHD

Un design elegant cu materiale autentice. Savurează o rezoluţie 4K spectaculoasă pe televizorul ultrasubţire Philips 7800. Redă în flux emisiunea preferată la calitate îmbunătăţită a imaginii graţie procesorului nostru de imagine P5.

Vezi toate beneficiile
TV brand claim gold

99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu Ambilight pe 3 laturi

Televizor LED Android TV ultrasubţire 4K UHD

  • Televizor Ambilight de 123 cm (49")

  • Picture Performance Index 1700

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Picture Engine

Micro Dimming Pro pentru contrast incredibil

Micro Dimming Pro pentru contrast incredibil

Micro Dimming Pro optimizează contrastul televizorului în funcţie de condiţiile de iluminare din mediul tău. Un senzor de lumină şi un software special analizează imaginea în 6400 de secţiuni diferite, astfel încât să beneficiezi de contrast şi calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experienţă vizuală realistă, indiferent dacă este zi sau noapte.

Procesare audio puternică pentru claritate fără compromisuri a sunetului

O rafală de vânt, o frunză care atinge pământul, zgomotul pneurilor la coborârea în viteză pe un drum şerpuit. Micile detalii aduc imaginea la viaţă. Tehnologia Philips de procesare a sunetului reuneşte aceste detalii, oferind o claritate fără compromisuri a sunetului. Auzi totul aşa cum a intenţionat regizorul, cu mixaj audio la nivel profesional care respectă conţinutul audio original şi îmbunătăţeşte sunetul când este cazul. Basul profund, dialogul clar şi precizia uimitoare sunt doar începutul.

Dezlănţuie puterea Quad Core cu Android integrat

Dezlănţuie puterea Quad Core cu Android integrat

Procesorul Philips Quad Core întâlneşte puterea Android pentru a-ţi oferi o experienţă de joc captivantă. Iar având Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicaţii şi vei juca în mod super rapid, super intuitiv şi super distractiv.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.6

din 5

21

Recenzii

90%

recomandă acest produs

2
1

21/01/2019

Magyarország

Magyarország

kitűnő képélmény!

5. hónapja használjuk a tv-t, s továbbra is nagyon tetszik! A képe nagyon szép, az Ambilght kifejezetten tetszik, élménnyé teszi a tévézést! Amióta a falra szereltük (nem tv állványon van) azóta az Ambilight még jobban kitűnik a használat közben, tényleg kifejezetten szép! ☺ Kikapcsolva is nagyon "dekoratív" a készülék a falon, elegáns, vékony, kecses. Valamint a hangvezérlése is kifejezetten pontos, nagyon megkönnyíti a használatot. Külön ötös a "klaviatúra" a távirányító hátoldalán! Talán csak a Smart része az ami kissé döcögős, néha csak lassabban, körülményesebben tudjuk használni, de alapvetően az elvárásainknak inkább megfelel.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Televizor do domácnosti

Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.

Avantaje

Android, Ambilight

Dezavantaje

100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

Data utilizării 2020-05-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

Data utilizării 2020-05-10

18/11/2021

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Vysavač AKU, Televize

Mám několik výrobků od PHILIPS a jsem nadmíru spokojenej

Avantaje

Televize každý den , vysavač díky vnoučatům i několikrát za den. Veškkerá spokojenost

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7800 series 49PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

Data utilizării 2019-11-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7800 series 49PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

Data utilizării 2019-11-17

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.

  3. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  4. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  5. Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.

  7. Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.

  8. Reţine că s-ar putea ca aplicaţiile Amazon să nu fie întotdeauna disponibile în ţara ta (în prezent, aplicaţiile Amazon funcţionează numai în Regatul Unit, Germania, Austria).

  9. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

  10. Asistentul Google integrat va fi oferit ca actualizare de software pentru televizoarele Android din 2018.

  11. Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.

  12. Funcţionalitatea sa depinde de aplicaţiile ChromeCast încorporate şi de dispozitivele inteligente. Pentru mai multe detalii, vizitează paginile produselor cu ChromeCast încorporat.

  13. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.