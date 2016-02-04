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Producție oprită
48PFH6300/88
LED TV ultrasubţire Full HD
Televizorul Full HD din seria 6300 cu Perfect Pixel HD oferă performanţă fluidă şi imagini clare, de calitate, cât mai vii şi realiste. Graţie materialelor autentice, liniilor elegante şi caracteristicilor unice, precum Ambilight, te poţi bucura de el cu şi mai multă plăcere.
121 cm (48")
Televizor LED Full HD
DVB-T/C
Îţi place să vizionezi filme, dar vrei cele mai bune imagini posibile. Perfect Natural Motion este tehnologia noastră premiată pentru îmbunătăţirea mişcării care ameliorează tremuratul, oferindu-ţi cele mai bune imagini în mişcare line. Filmele sunt înregistrate la o rată de cadre limitată de 24 cadre pe secundă. PNM înmulţeşte numărul de cadre cu 4, obţinând 100 de schimbări de mişcare pe secundă. Acest lucru remediază tremuratul, astfel încât te poţi bucura de imagini line şi extrem de clare.
Ai creat un cămin care este mai mult decât o casă, de ce n-ai alege un televizor care să fie cald şi îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de la Philips face ecranul mult mai larg - şi experienţa de vizionare mult mai captivantă - proiectând un halo de lumină din cele două laturi ale ecranului televizorului pe peretele care-l înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante şi emoţiile depăşesc ecranul şi aduc în sufrageria ta o experienţă de vizionare extraordinară.
Proiectat cu un aspect contemporan pentru a se potrivi decorului tău. Pentru că televizorul tău trebuie să fie la fel de frumos şi oprit şi pornit.
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4.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
daisy28
04/02/2016
Slovenija
Cumpărător verificat
odličen
ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Andrej73
09/04/2017
Slovenija
Cumpărător verificat
nič posebnega
Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.