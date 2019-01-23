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Producție oprită

6000 seriesTelevizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™

43PUS6401/12

3.6

| (127) Recenzii

Televizor LED ultrasubţire 4K dotat cu Android TV

Designul întâlneşte performanţa cu seria Philips 6400. Aşezată pe elemente de poziţie minimaliste, imaginea prinde viaţă cu 4K Ultra HD şi calitatea imaginii Pixel Plus Ultra HD. Cu Android TV, opţiunile de divertisment sunt practic nelimitate

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu Ambilight pe 2 laturi

Televizor LED ultrasubţire 4K dotat cu Android TV

  • 108 cm (43")

  • LED TV 4K Ultra HD

  • Quad Core, 8 GB, extensibili

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Descoperă calitatea imaginii Ultra HD cu Pixel Plus Ultra HD

Experimentează claritatea 4K Ultra HD cu motorul Philips Pixel Plus Ultra HD. Optimizează calitatea imaginii pentru a beneficia de imagini line şi fluide cu detalii şi profunzime incredibile. Bucură-te de imagini 4K mai clare, cu nuanţe de alb mai strălucitoare şi nuanţe de negru mai intense, de fiecare dată.

Ambilight îţi schimbă pentru totdeauna modul de vizionare la televizor

Ambilight îţi schimbă pentru totdeauna modul de vizionare la televizor

Ai creat un cămin care este mai mult decât o casă, de ce n-ai alege un televizor care să fie cald şi îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de la Philips face ecranul mult mai larg - şi experienţa de vizionare mult mai captivantă - proiectând un halo de lumină din cele trei laturi ale ecranului televizorului pe peretele care-l înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante şi emoţiile depăşesc ecranul şi aduc în sufrageria ta o experienţă de vizionare extraordinară.

Jocuri în Cloud: jocuri de înaltă calitate pentru toate vârstele

Jocurile în Cloud îţi oferă un catalog online vast de jocuri de înaltă calitate pentru fiecare vârstă, preferinţă şi nivel de joc. Doar alege un joc şi joacă-te pe televizor!

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3.6

din 5

127

Recenzii

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Ár-érték arányban kimagasló

Kiváló ár-érték arányú UHD tv. Amin lehetne csiszolni, az a beépített hangszóró. Ezt leszámítva egy könnyen kezelhető Android smart tv, szeretem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletes

2 éve vásároltuk a készüléket és a mai napig meglepődnek az ismerőseink milyen remek tévénk van. egyszerűen lenyűgöző, hogy a mai napig van támogatás és rendszerfrissítés hozzá. a tudása felülmúlhatatlant

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

22/11/2017

Magyarország

Magyarország

Szép, elegáns tv

Nagyon szép vékony, elegáns tv. Szeretjük. Eddig egyszer nem reagált a némításra, de újraindítás után magáhoztért. Egy valamit nem találok, csatornaváltáskor a felvillanó kis kép csak egy fehér képernyő, nem pedig az adott adás kicsiben. De szerintem ez nem a tv hibája lehet, hanem valami beállításé

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.

  3. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  4. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  5. Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.

  6. Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.

  8. Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.

  9. Reţine că s-ar putea ca aplicaţiile Amazon să nu fie întotdeauna disponibile în ţara ta (în prezent, aplicaţiile Amazon funcţionează numai în Regatul Unit, Germania, Austria).