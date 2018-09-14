ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector
  • Imagine primară

Producție oprită

4100 seriesTelevizor LED Full HD ultrasubţire

43PFT4112/12

3.8

| (20) Recenzii

Televizor LED Full HD subţire

Design elegant şi valoare excelentă. Televizorul Philips 4100 cu tehnologia Digital Crystal Clear asigură imagini la calitate Full HD, contrast ridicat şi reproducere clară a sunetului. Experimentează distracţia fără efort cu acest model simplu de utilizat.

Vezi toate beneficiile
TV brand claim gold

99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu tehnologie Digital Crystal Clear

Televizor LED Full HD subţire

  • 108 cm (43")

  • Televizor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

USB pentru redare multimedia

USB pentru redare multimedia

Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.

Digital Crystal Clear pentru precizie pe care vei dori să o împărtăşeşti

Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.

Două intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrate

Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

3.8

din 5

20

Recenzii

14/09/2018

România

România

Philips ultra hd

Foarte incantata de produs. Design si usurinta meniului

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

31/03/2018

România

România

Un televizor excelent

Raport calitate-pret, foarte bun, culori frumoase, contrast foarte bun, un televizor foarte bun din toate punctele de vedere.Recomand cu incredere.Multumesc Philips !!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

11/03/2018

România

România

In ansamblu excelent!!

Televizor bun...usor de manevrat..calitate pret..excelent!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

  5. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.