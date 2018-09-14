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Producție oprită
43PFT4112/12
Televizor LED Full HD subţire
Design elegant şi valoare excelentă. Televizorul Philips 4100 cu tehnologia Digital Crystal Clear asigură imagini la calitate Full HD, contrast ridicat şi reproducere clară a sunetului. Experimentează distracţia fără efort cu acest model simplu de utilizat.
108 cm (43")
Televizor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
3.8
din 5
20
Recenzii
Edith
14/09/2018
România
Philips ultra hd
Foarte incantata de produs. Design si usurinta meniului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Tsunamy
31/03/2018
România
Un televizor excelent
Raport calitate-pret, foarte bun, culori frumoase, contrast foarte bun, un televizor foarte bun din toate punctele de vedere.Recomand cu incredere.Multumesc Philips !!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Sanyi
11/03/2018
România
In ansamblu excelent!!
Televizor bun...usor de manevrat..calitate pret..excelent!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.