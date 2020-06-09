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Producție oprită

5500 seriesTelevizor LED Full HD ultrasubţire

43PFS5503/12

4.5

| (26) Recenzii | 88% recomandă acest produs

Televizor LED Full HD ultrasubţire

Simplitatea îmbunătăţită vine acum pe ecranul mare. Philips 5500 oferă rezoluţie Full HD, sunet clar şi o experienţă excelentă de vizionare. Pur şi simplu îl conectezi şi poţi începe să vizionezi emisiuni, filme şi jocuri cu uşurinţă.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu Pixel Plus HD

Televizor LED Full HD ultrasubţire

  • 108 cm (43")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Două intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrate

Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

Televizor LED Full HD – imagini LED excepţionale cu contrast incredibil

Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.

Pixel Plus HD. Imagini clare, indiferent de sursă.

Procesorul Philips Pixel Plus HD optimizează calitatea imaginii pentru a furniza imagini clare cu un contrast bun. Astfel că, indiferent dacă urmăreşti programe TV prin cablu sau vizionezi conţinut de pe disc, vei beneficia de imagini mai clare, cu alb mai strălucitor şi negru mai intens.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

26

Recenzii

88%

recomandă acest produs

09/06/2020

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte bun

Am cumparat televizorul pentru mama mea si s-a dovedit a fi o alegere excelenta! Instalarea a fost foarte rapida si facila, imaginea este foarte clara, iar sunetul bun, suficient de puternic pentru un apartament de bloc. Il recomand, calitatea este foarte ridicata!

Avantaje

Imagine foarte clara, sunet bun, instalare facila

Dezavantaje

Nu am identificat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Data utilizării 2020-05-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Data utilizării 2020-05-09

21/11/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Általános használatra kiváló

Könnyű üzembe helyezni és használni. Mindennapos használatra tökéletes.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV

Data utilizării 2021-10-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV

Data utilizării 2021-10-20

21/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

A termék kategóriájának egyik legjobb készüléke. A hang- és képminőség hibátlan. Nagyon elégedettek vagyunk vele.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

  5. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.