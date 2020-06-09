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Producție oprită
43PFS5503/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Simplitatea îmbunătăţită vine acum pe ecranul mare. Philips 5500 oferă rezoluţie Full HD, sunet clar şi o experienţă excelentă de vizionare. Pur şi simplu îl conectezi şi poţi începe să vizionezi emisiuni, filme şi jocuri cu uşurinţă.
108 cm (43")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
Procesorul Philips Pixel Plus HD optimizează calitatea imaginii pentru a furniza imagini clare cu un contrast bun. Astfel că, indiferent dacă urmăreşti programe TV prin cablu sau vizionezi conţinut de pe disc, vei beneficia de imagini mai clare, cu alb mai strălucitor şi negru mai intens.
4.5
din 5
26
Recenzii
88%
recomandă acest produs
OliDani
09/06/2020
România
Cumpărător verificat
Un produs foarte bun
Am cumparat televizorul pentru mama mea si s-a dovedit a fi o alegere excelenta! Instalarea a fost foarte rapida si facila, imaginea este foarte clara, iar sunetul bun, suficient de puternic pentru un apartament de bloc. Il recomand, calitatea este foarte ridicata!
Avantaje
Imagine foarte clara, sunet bun, instalare facila
Dezavantaje
Nu am identificat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2020-05-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2020-05-09
Bp12345
21/11/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Általános használatra kiváló
Könnyű üzembe helyezni és használni. Mindennapos használatra tökéletes.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Data utilizării 2021-10-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Data utilizării 2021-10-20
Sándor53
21/01/2019
Magyarország
Kiváló termék
A termék kategóriájának egyik legjobb készüléke. A hang- és képminőség hibátlan. Nagyon elégedettek vagyunk vele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.