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Producție oprită
43PFS4132/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Design elegant şi valoare excelentă. Televizorul Philips 4100 cu tehnologia Digital Crystal Clear asigură imagini la calitate Full HD, contrast ridicat şi reproducere clară a sunetului. Experimentează distracţia fără efort cu acest model simplu de utilizat.
108 cm (43")
Televizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Când creează un nou televizor, echipele noastre iau în considerare fiecare aspect: de la tehnologie la design. Picioarele noi Edge au fost proiectate pentru a crea spaţiu sub televizorul dvs., în locul unde ar fi fost un suport tradiţional, astfel oferindu-vă o experienţă de vizionare mult mai captivantă. Efectul? Un televizor care îşi menţine poziţia şi salută cu încredere viitorul.
4.2
din 5
94
Recenzii
84%
recomandă acest produs
#Puiu
16/06/2020
România
Cumpărător verificat
produsul functioneaza perfect
produsul este ok, sper sa-si pastreze traditia pe care am cunoscut-o dinainte de revolutie
Avantaje
pret atractiv, tehnologie de varf, competitivitate
Dezavantaje
deocamdata, nu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFS4132 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2020-05-16
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFS4132 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2020-05-16
Cumatru
18/02/2020
România
Cumpărător verificat
Produsul este f. bun.
Îl folosesc în rețeaua UPC, are o imagine excelentă fără receptor sau CI+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFS4132 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2020-01-18
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFS4132 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data utilizării 2020-01-18
Phaetom
18/01/2020
România
Un produs excelent.
Vechiul Tv Philips a fost inlocuit, dupa 22 de ani. Recomand tuturor produsele Philips.
Avantaje
Raport calitate-pret excelent.
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFS4132 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PFS4132 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.