Am luat acest produs acum 3 zile si de cand l-am luat sunt mai tot timpul "calare" pe el. Pana acum nu am avut TV Philips. Ce m-a impresionat in mod placut si extrem de placut: - dimensiunea si design-ul; - calitatea imaginii; - meniul este foarte usor, intuitiv si se misca foarte bine; - faptul ca are Android; - nu am avut problema cu conectivitatea altor device-uri. Reda bine atat de pe HDD cat si de pe PC prin HDMI - telecomanda cu 2 fete (partea cu qwerty este super) - ambilight. Ce nu mi-a placut si MOTIVUL PENTRU CARE VOI RETURNA PRODUSUL este modul in care reda filmele 3D. Am folosit ochelari Philips 504 compatibili cu TV-ul. am rulat 4 filme (2 filme normal, nature, desene animate). Tot ce e in plan secundar se vede dublat iar daca dai jos ochelarii se vede 2D. Am folosit o alta pereche de ochelari identica pt a exclude o defectiune a ochelarilor. Am fost inapoi la magazin si am rulat din nou filmele la un tv identic expus acolo si se vede la fel. Am fost intr-un alt magazin sa testez un TV similar dar cu ambilight pe 3 laturi...si e la fel. Apoi am testat pe alti producatori, unul cu 3D pasiv si unul cu 3D activ, si de data asta filmele se vad cum ar trebui sa se vada un 3d. Recomand acest produs daca va uitati la 3D din an in paste sau mai rar. Oricum 3D-ul de la cinema nu se compara cu nimic :)