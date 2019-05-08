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Producție oprită
40PFK6560/12
LED TV Full HD subţire cu Android™
Mai mult decât atractiv: televizorul FHD seria 6500 cu puterea Android. Începem cu procesorul Perfect Pixel HD pentru imagini strălucitoare; apoi adăugăm Ambilight, un design modern şi materiale autentice pentru a-ţi duce experienţa de vizionare la următorul nivel.
102 cm (40")
LED TV Full HD
Dual Core, 8 GB extensibili
DVB-T/C/S/S2
Dispunând de Android pe Smart TV, vei avea parte de un procesor rapid şi de o interfaţă simplu de utilizat. Aceasta este rampa ta de lansare spre conţinut infinit: de la Google Play™, la Netflix, la un browser de internet… şi multe altele. Meniul este simplu de navigat, cu legături directe la preferinţele tale.
Îţi place să vizionezi filme, dar vrei cele mai bune imagini posibile. Perfect Natural Motion este tehnologia noastră premiată pentru îmbunătăţirea mişcării care ameliorează tremuratul, oferindu-ţi cele mai bune imagini în mişcare line. Filmele sunt înregistrate la o rată de cadre limitată de 24 cadre pe secundă. PNM înmulţeşte numărul de cadre cu 4, obţinând 100 de schimbări de mişcare pe secundă. Acest lucru remediază tremuratul, astfel încât te poţi bucura de imagini line şi extrem de clare.
Proiectat cu un aspect contemporan pentru a se potrivi decorului tău. Pentru că televizorul tău trebuie să fie la fel de frumos şi oprit şi pornit.
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3.0
din 5
2
Recenzii
Andee
08/05/2019
România
Un produs excelent
Un televizor bun, cu performanța incredibila și culori și sunet extraordinare. In dimensiuni mici este excelent pentru dormitor iar in varianta 130+ cm este potrivit pentru living. Recomand cu încredere!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
PanKraken
03/07/2016
Polska
Sprzętowo - ok, programowo - tragedia
j.w. Z aktualizacji na aktualizację soft zamiast coraz lepszy to niestety coraz gorszy, psujący coraz więcej funkcji. Gdybym miał ponownie wybierać - nigdy więcej Philips/TPV.
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Părinţii trebuie să îşi monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D şi să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultă documentaţia dispozitivului.