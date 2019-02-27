ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie telecomandă
  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie telecomandă
  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară

Producție oprită

4000 seriesLED TV subţire

32PHT4200/12

4.7

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

LED TV subţire

Televizorul potrivit pentru astăzi şi mâine: televizorul LED subţire seria 4200 de la Philips cu Digital Crystal Clear. Experimentează imagini vii, sunet clar şi toate caracteristicile de care ai nevoie, precum porturi USB şi HDMI suplimentare pentru a te bucura de televizorul tău.

Vezi toate beneficiile
TV brand claim gold

99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologia Digital Crystal Clear

LED TV subţire

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB-T/T2/C

PMR 100 Hz pentru imagini în mişcare clare

PMR 100 Hz pentru imagini în mişcare clare

Perfect Motion Rate combină tehnologia de afişare Philips şi tehnicile de procesare video avansate pentru a îmbunătăţi calitatea fiecărui cadru. Dacă îţi plac jocurile, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acţiune, vei experimenta imagini în mişcare line şi de claritate maximă.

Digital Crystal Clear: precizie pe care veţi dori să o împărtăşiţi

Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi telenovela ta preferată, ştirile sau vizionezi cu prietenii un video - te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.

Suportul cu design deschis creează un efect uşor de plutire

Un televizor cu linii moderne, rafinate, merită un suport care să-l scoată din anonimat. De aceea, designerii Philips TV au creat acest suport deschis unic, pentru a se încadra perfect în încăperea ta.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super

Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

10/07/2016

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

01/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Solidan TV

Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.