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Producție oprită
32PHT4200/12
LED TV subţire
Televizorul potrivit pentru astăzi şi mâine: televizorul LED subţire seria 4200 de la Philips cu Digital Crystal Clear. Experimentează imagini vii, sunet clar şi toate caracteristicile de care ai nevoie, precum porturi USB şi HDMI suplimentare pentru a te bucura de televizorul tău.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate combină tehnologia de afişare Philips şi tehnicile de procesare video avansate pentru a îmbunătăţi calitatea fiecărui cadru. Dacă îţi plac jocurile, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acţiune, vei experimenta imagini în mişcare line şi de claritate maximă.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi telenovela ta preferată, ştirile sau vizionezi cu prietenii un video - te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Un televizor cu linii moderne, rafinate, merită un suport care să-l scoată din anonimat. De aceea, designerii Philips TV au creat acest suport deschis unic, pentru a se încadra perfect în încăperea ta.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Svata
27/02/2019
Česká republika
Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super
Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
vendis
10/07/2016
Česká republika
Spokojenost
Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
jopa
01/05/2016
Hrvatska
Solidan TV
Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.