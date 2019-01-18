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Producție oprită
32PHS4132/12
Televizor LED ultrasubţire
Design elegant şi valoare excelentă. Televizorul Philips 4100 cu tehnologie Digital Crystal Clear asigură imagini la calitate HD, contrast ridicat şi reproducere clară a sunetului. Experimentează distracţia fără efort cu acest model simplu de utilizat.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
4.7
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
bezo
18/01/2019
Magyarország
Ár/érték arányban nagyon jó
Ár/érték arányban nagyon jó készülék, szép képpel, letisztult formával, könnyen és egyszerűen kezelhető, jó a táviránytója is. Egyedül az elalvás időzítőt lehetett volna gyorsabb elérésűvé tenni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4132 Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4132 Ultra Slim LED TV
Mishkin77
18/05/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Celková spokojenost
Televize se používá jako monitor k PC pro běžnou práci a poslech hudby. Pro tyto účely je naprosto dostačující, k TV jsou připojený externí reproduktory Génius 2.1 o výkonu 140 wattů
Avantaje
Možnost přehrávání hudby současně přes TV reproduktory a audio výstup, kde TV zvládá výšky a externí repro středy a basy
Dezavantaje
Rozlišení, full HD by bylo fajn, ale s tím jsem to kupoval.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Data utilizării 2018-05-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Data utilizării 2018-05-17
laser69beat
13/12/2021
Slovenija
Cumpărător verificat
"Cool"!
Vsesplošno zadovoljstvo z izdelkom kot celoto, pričakovano od Philips-a.
Avantaje
Vse
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Data utilizării 2019-12-13
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Data utilizării 2019-12-13
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.