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Producție oprită
32PFT6500/12
LED TV Full HD subţire cu Android™
Mai mult decât atractiv: televizorul FHD seria 6500 cu puterea Android. Începem cu procesorul Pixel Precise HD pentru imagini strălucitoare; apoi adăugăm Ambilight, un design modern şi materiale autentice pentru a-ţi duce experienţa de vizionare la următorul nivel.
80 cm (32")
LED TV Full HD
Dual Core, 8 GB extensibili
DVB-T/T2/C
Având Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicaţii şi vei juca în mod super rapid, super intuitiv şi super distractiv. Robotul Android eliberează puterea procesorului Dual Core pentru a-ţi termina sarcinile cu viteză şi uşurinţă.
Dispunând de Android pe Smart TV, vei avea parte de un procesor rapid şi de o interfaţă simplu de utilizat. Aceasta este rampa ta de lansare spre conţinut infinit: de la Google Play™, la Netflix, la un browser de internet… şi multe altele. Meniul este simplu de navigat, cu legături directe la preferinţele tale.
Micro Dimming Pro îmbunătăţeşte contrastul televizorului tău în funcţie de condiţiile de iluminat din mediul tău. Un senzor de lumină şi un software special analizează imaginea în 6400 de secţiuni diferite astfel încât să te poţi bucura de contrast şi calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experienţă vizuală realistă - indiferent dacă este zi sau noapte.
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3.1
din 5
7
Recenzii
Michaellaa
05/03/2019
Česká republika
Spokojenost
Televizor je denně v provozu a bez jediného problému. Po 2 letech ale přestal fungovat ovladač,vzhledem k tomu,ze jsme měli prodlouženou pětiletou záruku,hned druhy den po zavolání do philips jsme měli nový ovladač doma. Doporučuji. Televizi máme nyní čtvrtý rok
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Ming1200
03/04/2019
Україна
Якісний та надійний телевізор
Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Guntis
15/01/2016
Latvija
Cumpărător verificat
Большие возможности!
Продукт, с большими возможностями, но после обновления, стал почему то зависать? ...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Părinţii trebuie să îşi monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D şi să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultă documentaţia dispozitivului.