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Producție oprită

32PFL7962D/12

4.3

| (3) Recenzii

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Tuner digital integrat pentru recepţie DVB-T

Tunerul DVB-T digital integrat vă permite să recepţionaţi transmisii TV digitale terestre şi prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucuraţi-vă de transmisii TV de calitate fără dezordine.

3 intrări pentru o conexiune digitală HD fără limite într-un singur cablu

HDMI permite realizarea unei conexiuni digitale RGB necomprimate de la echipamentul sursă la ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, imaginea are o calitate excepţională. Semnalul nedegradat reduce scintilaţia şi permite obţinerea unei imagini mai clare. HDMI comunică în mod inteligent, la cea mai ridicată rezoluţie posibilă, cu echipamentul sursă. Intrarea HDMI este perfect compatibilă cu sursele DVI, dar poate procesa şi semnal audio digital. HDMI include protecţia HDCP la copiere. Cu 3 intrări HDMI puteţi conecta două surse HD - de exemplu un set top box şi un player Blu-ray. Televizorul dvs. este pregătit pentru viitorul HD.

Ambilight activ pe 2 canale pentru o experienţă vizuală deosebită

Ambilight activ pe 2 canale pentru o experienţă vizuală deosebită

Ambilight contribuie în mod impresionant la experienţa generală de vizionare, producând lumină ambiantă care completează culorile şi intensitatea luminoasă a imaginii de pe ecran. Adaugă o nouă dimensiune experienţei de vizionare, cufundându-te complet în conţinutul pe care îl vizionezi. Creează ambianţă, stimulează o vizionare mai relaxată şi îmbunătăţeşte detaliile, contrastul şi culorile percepute ale imaginii. Ambilight îşi adaptează automat şi independent culorile în funcţie de conţinutul care se schimbă pe ecran.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

3

Recenzii

4
2
1

08/10/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo dobry obraz, super dźwięk

Jest to mój pierwszy telewizor typu LCD. Wybrałem go ze względu na Ambilight i wbudowany głośnik niskotonowy. Telewizor ma stosunkowo prostą obsługę. Dzwięk jest potężny - można urządzać dyskotekę grając tylko z głośników telewizora. Funkcja Ambilight ładnie komponuje się z obrazem i rozświetla pokój gdy jest ciemno.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 32PFL7962D Płaskie telewizory

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 32PFL7962D Płaskie telewizory

08/10/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo dobry obraz, super dźwięk

Jest to mój pierwszy telewizor typu LCD. Wybrałem go ze względu na Ambilight i wbudowany głośnik niskotonowy. Telewizor ma stosunkowo prostą obsługę. Dzwięk jest potężny - można urządzać dyskotekę grając tylko z głośników telewizora. Funkcja Ambilight ładnie komponuje się z obrazem i rozświetla pokój gdy jest ciemno.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 32PFL7962D Płaskie telewizory

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 32PFL7962D Płaskie telewizory

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry telewizor, ale kilka elementów wymaga dopracowania.

Obsługuje telewizję cyfrową, ale w standardzie nie obsługiwanym w polsce (menu do telewizji cyfrowej z innej bajki - dziwne). Posiada ambilight ale tylko po bokach. Zaobserwowałem problemy przy połączeniu telewizora do komputera przez HDMI. Kilka razy widziałem tylko kolorowe kropki na ekranie. Obserwowałem problem ze skalowaniem obrazu przy podłączeniu do komputera. Obraz bardzo źle wyglądał przy najwyższej rozdzielczości. Posiadam również dekoder telewizji satelitarnej z dyskiem twardym marki Philips. Włączenie jednocześnie telewizora i dekodera skutkuje tym że dekoder przestaje odpowiadać, zwiesza się.

Acest review a fost făcut pentru 42PFL7962D Płaskie telewizory

Acest review a fost făcut pentru 42PFL7962D Płaskie telewizory

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