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  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic

Producție oprită

BrillianceMonitor LCD AMVA, cu iluminare de fundal cu LED-uri

273P3QPYES/00

Afişajul durabil cu design ecologic
Afişajul PowerSensor cu LED AMVA de la Philips, care utilizează în proporţie de 65% materiale reciclate, şi carcasa fără PVC şi BFR sunt ideale pentru productivitatea ecologică
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cu PowerSensor reduce facturile la energie

Afişajul durabil cu design ecologic

  • P Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Ecran AMVA Full HD

PowerSensor ajuta la economisirea cu până la 80% din factura de energie electrică

PowerSensor ajuta la economisirea cu până la 80% din factura de energie electrică

PowerSensor este un 'senzor pentru persoane' integrat care transmite şi primeşte semnale infraroşii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent şi reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând costurile de energie cu până la 80 % şi prelungind durata de viaţă a monitorului

Afişaj cu LED AMVA pentru imagini vii, extralate şi contrast foarte ridicat

Afişaj cu LED AMVA pentru imagini vii, extralate şi contrast foarte ridicat

Afişajul cu LED AMVA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care vă oferă un raport de contrast foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe Web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, oferind imagini foarte clare chiar şi în modul pivot la 90 de grade

DisplayPort transmite semnale audio şi video printr-un singur cablu lung

DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.

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Referințe

  1. EPEAT Gold este valabil numai unde Philips înregistrează produsul. Vizitaţi www.epeat.net pentru statutul de înregistrare din ţara dvs.