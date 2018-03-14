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Producție oprită

4000 seriesTelevizor LED Full HD ultrasubţire

24PFT4022/12

3.9

| (24) Recenzii

Televizor LED Full HD ultrasubţire

Deoarece a fost creat pentru distracţie, televizorul Philips 4000 aduce imaginile de calitate pe micul ecran. Este suficient de compact pentru a fi mutat dintr-o cameră în alta rapid şi fără deranj, iar datorită designului său minimalist este o adăugare binevenită oriunde l-ai amplasa.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu tehnologie Digital Crystal Clear

Televizor LED Full HD ultrasubţire

  • 60 cm (24")

  • Televizor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

TV compact portabil: conceput să fie acolo unde este şi distracţia

Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!

Digital Crystal Clear pentru precizie pe care vei dori să o împărtăşeşti

Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.

Televizor LED Full HD – imagini LED excepţionale cu contrast incredibil

Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.

Specificaţii tehnice

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3.9

din 5

24

Recenzii

14/03/2018

România

România

Concis: 5/5

Sunt un utilizator produselor Philips si pot sa le recomand cu caldura.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire

06/02/2018

România

România

Super TV

Detin acest model de televizor si sunt foarte incantat de acest produs. Produsul are multe setari pentru o serie inferioara , reglaje separate pentru fiecare culoare in parte : rosu,verde ,albastru , 2 intrari de HDMI ,iesire optica digitala , merita achizitionat , are si un pret bun. L-am montat pe perete. Facut update de soft si nu am absolut niciun lag la schimbarea programelor. Functioneaza excelent ! Felicitari firmei Philips pentru producerea acestui model. Sunetul este foarte ok, dar trebuiesc facute anumite setari si se aude foarte tare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire

02/12/2020

Polska

Polska

jest bardzo przydatny w mniejszych pomieszczeniach

produkt jest bardzo przydatny Posiada dobre parametry

Avantaje

Bardzo czysty obraz Prosta obsługa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data utilizării 2019-12-02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data utilizării 2019-12-02

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

  5. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.