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Producție oprită
243V5QSBA/01
Imagini LED minunate în culori vii
Bucură-te de imagini vii cu acest afişaj Philips. Funcţii esenţiale, cum ar fi SmartContrast, care asigură imagini strălucitoare clare, fac din el alegerea perfectă!
V Line
23,6" / 59,9 cm
Afişajul LED MVA Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini extrem de vii şi luminoase. În timp ce aplicaţiile standard sunt gestionate cu uşurinţă, este adecvat în special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
ekrisz
24/01/2019
Magyarország
Nagyszerű képminőség
A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V5QSBA LCD monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V5QSBA LCD monitor
Timpul de răspuns Smart are valoare optimă atât pentru testele GtG, cât şi pentru GtG (BW).