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Producție oprită

Monitor LCD

243V5QSBA/01

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Imagini LED minunate în culori vii

Bucură-te de imagini vii cu acest afişaj Philips. Funcţii esenţiale, cum ar fi SmartContrast, care asigură imagini strălucitoare clare, fac din el alegerea perfectă!

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Imagini LED minunate în culori vii

  • V Line

  • 23,6" / 59,9 cm

Afişajul MVA pentru unghiuri ample de vizualizare şi niveluri profunde de contrast

Afişajul MVA pentru unghiuri ample de vizualizare şi niveluri profunde de contrast

Afişajul LED MVA Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini extrem de vii şi luminoase. În timp ce aplicaţiile standard sunt gestionate cu uşurinţă, este adecvat în special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyszerű képminőség

A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 243V5QSBA LCD monitor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 243V5QSBA LCD monitor

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Referințe

  1. Timpul de răspuns Smart are valoare optimă atât pentru testele GtG, cât şi pentru GtG (BW).