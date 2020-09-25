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Producție oprită
223V7QDSB/01
Imagini clare şi vii de la o margine la alta
Un afişaj panoramic perfect cu imagini uimitoare care se întind de la o margine la alta şi care nu solicită ochii, într-un design compact şi subţire.
V Line
22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.
4.3
din 5
27
Recenzii
84%
recomandă acest produs
25/09/2020
România
Recomand acest produs
Un monitor excelent! Am comandat doua monitoare, sunt superbe!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data utilizării 2020-08-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data utilizării 2020-08-25
RedmaxPens87
21/10/2019
România
Frumos
Abia azi l-am primit, are culori superbe si e destul de maricel-27 inch, eu venind de la 22.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Mauer
27/09/2019
România
Super
Un monitor super bun! Recomand cu incredere!Imagine curata si buna! Design frumos!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
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