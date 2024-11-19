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Producție oprită
Afişaj profesional ecologic şi ergonomic
Afişajul ecologic Philips 220B2 profesional certificat cu EPEAT Gold, cu comutator ZeroWatt, mod de închidere treptată la 0,1 Waţi, bază Smart Ergo, audio stereo şi un hub cu 4 porturi USB, vă sporeşte productivitatea
P-line de 22" (55,9 cm)
WSXGA+
O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.
Conform angajamentului Philips "Sense and Simplicity" vă permitem să faceţi o alegere responsabilă de a OPRI monitorul în orice moment. Prin atingerea unui singur buton PORNIT/OPRIT care este plasat comod în spatele monitorului, consumul de energie al monitorului este redus la Zero. În mod OPRIT, monitorul este complet deconectat de la alimentarea c.a. şi reduce, prin urmare, mai mult amprenta dvs. de carbon.
Butoanele de control SmartTouch sunt pictograme tactile, inteligente, care înlocuiesc butoanele proeminente. Sensibile la cea mai mică atingere, butoanele SmartTouch pot, de exemplu, să pornească monitorul sau să crească luminozitatea şi claritatea imaginii cu SmartImage Lite. Când sunt activate, pictogramele SmartTouch se aprind pentru a indica faptul că au fost selectate.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Antyay
19/11/2024
Polska
Dobre
Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor
Avantaje
smartimage
Dezavantaje
3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Data utilizării 2022-11-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Data utilizării 2022-11-19