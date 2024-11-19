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Producție oprită

BrillianceMonitor LCD cu bază Pivot, USB, audio

220P2ES/00

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Afişaj profesional ecologic şi ergonomic

Afişajul ecologic Philips 220B2 profesional certificat cu EPEAT Gold, cu comutator ZeroWatt, mod de închidere treptată la 0,1 Waţi, bază Smart Ergo, audio stereo şi un hub cu 4 porturi USB, vă sporeşte productivitatea

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Afişaj profesional ecologic şi ergonomic

  • P-line de 22" (55,9 cm)

  • WSXGA+

Sunet stereo încorporat pentru experienţă multimedia

O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

Comutatorul ZeroWatt pentru 100% economie de energie

Conform angajamentului Philips "Sense and Simplicity" vă permitem să faceţi o alegere responsabilă de a OPRI monitorul în orice moment. Prin atingerea unui singur buton PORNIT/OPRIT care este plasat comod în spatele monitorului, consumul de energie al monitorului este redus la Zero. În mod OPRIT, monitorul este complet deconectat de la alimentarea c.a. şi reduce, prin urmare, mai mult amprenta dvs. de carbon.

Butoane de control SmartTouch elegante

Butoanele de control SmartTouch sunt pictograme tactile, inteligente, care înlocuiesc butoanele proeminente. Sensibile la cea mai mică atingere, butoanele SmartTouch pot, de exemplu, să pornească monitorul sau să crească luminozitatea şi claritatea imaginii cu SmartImage Lite. Când sunt activate, pictogramele SmartTouch se aprind pentru a indica faptul că au fost selectate.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

19/11/2024

Polska

Polska

Dobre

Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor

Avantaje

smartimage

Dezavantaje

3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Data utilizării 2022-11-19

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Data utilizării 2022-11-19

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