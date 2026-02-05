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Brilliance Monitor LCD cu bază Pivot, USB, audio

Producție oprită

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BrillianceMonitor LCD cu bază Pivot, USB, audio

220P2ES/00

Brilliance Monitor LCD cu bază Pivot, USB, audio

Producție oprită

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Software şi drivere

Software Smart Control

  • versiune: V7.0.0
  • ZIP fişier, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 508.7 kB
  • 21 July 2026

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 3.7 MB
  • 21 July 2026

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