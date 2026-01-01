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Producție oprită
190V3SB5/00
V Line
19" (48,3 cm)
Vă doriţi ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast şi cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. SmartContrast va creşte contrastul cu un nivel superior de negru şi randarea exactă a umbrelor şi a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt şi culori vibrante.
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
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